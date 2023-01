¿Sexuali…que? y el sinfín de desigualdades que van aparejadas al cáncer

Publicado hace 1 hora por Cuchipanda a pikaramagazine.com

Yo tenía mucha sequedad vaginal y me resultaba doloroso mantener relaciones sexuales con penetración, pero me encantaba que me practicaran sexo oral. Durante la quimioterapia me insistían que el pis, la orina, los fluidos eran tóxicos y que tenía incluso que usar un baño independiente y tirar dos veces de la cisterna. Y me pregunté, ¿es seguro para mi pareja comerme el potorro? Cuando la planteé esa duda a la oncóloga abrió los ojos como platos y se quedó muda. Nadie le había hecho esa pregunta.