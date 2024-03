Publicado hace 13 minutos por nereira a infobae.com

El Servicio Nacional de Inteligencia (NIS) surcoreano advirtió hoy lunes de que ha detectado ciberataques norcoreanos contra empresas de equipamientos para la fabricación de semiconductores. Utilizaron el método "LotL" (siglas en inglés de "living off the land", "vivir de la tierra")', que no emplea el uso de archivos descargables con código malicioso y no es fácil de detectar, incluso usando herramientas de seguridad.