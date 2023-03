Servicios de Salvamento, pendientes de un petrolero de 254 metros frente a la costa gallega

Publicado hace 1 hora por filemon314 a farodevigo.es

Fuentes de la Xunta han constatado esta situación, y han abundado que el petrolero no lleva carga y que el estado del mar no complica su maniobrabilidad. De momento, la señal emitida por el barco no establece su destino, sino que consta como "a órdenes". Desde el puente de mando se comunicó su intención, en las últimas horas, de dirigirse al puerto portugués de Leixões, en Viana do Castelo, pero ha revertido esta decisión. El Minerva Nounou parece haber aproado ahora hacia el norte.