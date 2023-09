Septiembre y huelga: cada arranque de temporada nos toca movida en el fútbol femenino

Publicado hace 15 minutos por mogukceri a sport.jotdown.es

Si usted es de los que llegaron el 20 de agosto con el gol de Olga Carmona a este deporte, permítame, lo primero, darle la bienvenida. Me gustaría decirle que no somos lo que ha visto estas semanas, pero en realidad sí. Somos la doble cara de una moneda, la del éxito deportivo y la del fracaso institucional. Créame, merece la pena quedarse, aunque le pase lo mismo que a los que llevamos años en esto y haya momentos en los que todos queramos apagar el teléfono y no saber nada más.