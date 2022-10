Sentencian a Steve Bannon, exasesor de Trump, a 4 meses de prisión por desacato al Congreso

Publicado hace 20 minutos por tiopio a cnnespanol.cnn.com

Steve Bannon, exasesor de Trump, recibió una sentencia de 4 meses de prisión por desacato al Congreso. El juez Carl Nichols, nombrado por Trump, dijo al comienzo de la audiencia que Bannon "no ha mostrado remordimiento" por sus acciones. Ante lo que sus abogados respondieron que el exasesor "no debería disculparse" porque "no hay nada que castigar aquí". David Schoen, defensor de Bannon, sostuvo que su cliente estaba defendiendo los valores estadounidenses y las instituciones gubernamentales, incluida la Casa Blanca.