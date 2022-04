Publicado hace 22 minutos por Ariesun24 a blogs.20minutos.es

Qué desastre, etc. Las medidas para bajar la gasolina revelan que los gobs no pueden con sus almas. Si salen de sus zonas de manejo y confort familiar y amiguetil, ayusismo y colaboración donativos público-privée, se agobian. No hay costumbre. Cuando aquellas rentas mínimas de urgencia en pandemia, fiasco total. Para hacer algo por una mayoría no hay mecanismos ni métodos ni ganas. Entonces se produce el Gran Disimulo Promulgatorio. Todo lo que no sean grandes corps escapa de la acción sumisa de los gobs, que ya no comprenden siquiera que...