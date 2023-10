Señor blanco hablar con lengua de serpiente

Publicado hace 43 minutos por cromax a diariored.canalred.tv

El Señor Blanco de mediana edad se queja de que ya no puede decir nada y de que ya no hay libertad de expresión. Pero enciendes la tele y hay un Señor Blanco (o varios) de mediana edad en una tertulia diciendo que ya no se puede decir nada. Y enciendes la radio y oyes al Señor Blanco de mediana edad graznando que ya no se puede decir nada. «Antes había más libertad». «Ya no se puede decir nada». «Vivimos en la dictadura de lo políticamente correcto». Lo escuchamos prácticamente a todas horas, el mantra se repite a diario de forma incesante.