Eliud Kipchoge no es el mejor maratoniano de la última década por ser el más rápido sino porque jamás se ha conocido un maratoniano tan disciplinado, espartano y cuidadoso con cualquier aspecto que impacte en el rendimiento. Patrick Sang, su entrenador desde hace dos décadas, reconoce que "Eliud no es el mejor maratoniano que he conocido o he entrenado, los he visto mejores, pero nadie tiene su ética de trabajo".