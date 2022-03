Publicado hace 3 años por --526496-- a clarin.com

La forma más fácil de detectarlos es que se basan en la imagen para sacar conclusiones de una mujer. Te dice lo que deberías ponerte, lo que es femenino, etc. Una vez un hombre me dijo en la previa de una cita que quería que fuera en short y zapatillas. La frase estaba basada fuertemente en sus deseos personales y no en mi supuesta comodidad. No vale la pena intentar explicarle nada porque lo más probable es que crea que estás con el período o que las mujeres estamos todas locas. Déjalo. No te preocupes, hay muchos hombres que no son así.