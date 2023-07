Semper defiende que el PP no utiliza “Que te vote Txapote” mientras el partido paga furgonetas electorales con ese lema

Publicado hace 1 hora por tiopio a eldiario.es

El portavoz del Partido Popular, Borja Sémper, ha afirmado este jueves que su partido no utiliza la frase “Que te vote Txapote” durante la campaña electoral para no dañar a las víctimas, aunque lo cierto es que el PP ha utilizado este eslogan. Por ejemplo, en una furgoneta que utilizó el partido para hacer campaña en Castilla-La Mancha el pasado mes de mayo. Según Sémper, en el PP no usan esa frase al entender “que puede haber víctimas a las que les moleste” afirmando a continuación que lo “relevante” es que “los españoles rechazan lo que ha…