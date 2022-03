Publicado hace 2 años por TribunaVioleta a theslutmove.com

He lidiado con depresión desde hace unos seis años, como varios ya sabrán, desde pequeña he buscado la forma de ser yo misma la que lidie con ello y, más allá de tomar pastillas, siempre quise y he querido tener la posibilidad de curarme yo misma y lograr tener un estilo de vida que me permita sobrellevar esa situación encontrando ejercicios y estrategias que pudiera llevar a cabo por mis propios medios...