La campaña de Trump puede haberse distanciado del abogado Sidney Powell en su lucha a largo plazo para revocar los resultados de las elecciones presidenciales, pero el presidente Trump tiene otro trabajo en mente para el controvertido abogado, informa The New York Times. Durante una reunión del viernes en la Casa Blanca, Trump discutió hacer de Powell un abogado especial para investigar el fraude electoral, dijeron al Times dos personas informadas sobre la discusión. Según se informa, a los asesores del presidente no les gustaba la idea.