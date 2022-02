Los Segovianos no deben pagar lo suficiente

No se le puede hechar la culpa de todo a la crisis o a las duplicidades de las diputaciones pues este no es el caso ya que la mala gestión de una administración como es el caso de la Diputación de Segovia la cual al no cumplir con sus obligaciones respecto a los parques de bomberos en los pueblos de la provincia, ha provocado que un pueblo se quede con media manzana de casas arrasadas por el fuego ya que los bomberos de la capital con los que tiene un convenio por ahorrar costes ha demostrado que las distancias en las urgencias son insalvables.