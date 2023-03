Schwarzenegger: Los antisemitas que "morirán miserablemente" si siguen propagando el odio: "Me preocupo por ustedes... Nadie es perfecto" [EN]

Publicado hace 1 hora por inueve a msn.com

“Nunca ha habido un movimiento exitoso basado en el odio”, dijo Schwarzenegger. “¿Nazis? perdedores ¿La Confederación? perdedores ¿El movimiento del apartheid? perdedores No quiero que seas un perdedor. No quiero que seas débil... a pesar de todos mis amigos que podrían decir: 'Arnold, no hables con esa gente. No vale la pena’, no me importa lo que digan. Me preocupo por ti. Creo que lo vales. Sé que nadie es perfecto… Puedo entender cómo la gente puede caer en una trampa de prejuicio y odio”.