A escasos días de las celebraciones navideñas y de fin de año, desde Save the Children alertamos sobre la complicada situación que afrontan los niños y las niñas en situación de pobreza a las que atendemos en España. Tras consultar a 1.170 familias, hemos podido constatar que, a pesar de que el 51% tiene empleo, los padres y las madres de esos menores de edad no consiguen salir de la pobreza. En su caso, es un esfuerzo que no obtiene recompensa. Recogemos estos datos en nuestro informe 'Ser pobre en España. El retrato de 1.000 familias',…