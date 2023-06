Santiago Abascal: 'Los que defienden la obra de Franco tienen cabida en Vox'

Publicado hace 14 minutos por mariKarmo a huffingtonpost.es

Preguntado si no teme ser considerado por ello un “nostálgico del franquismo”, Abascal contesta lo siguiente: “No nos preocupa. Nosotros somos cercanos a la libertad para opinar sobre historia. Estoy seguro de que hay gente en Vox crítica con el franquismo, otros que no tienen una posición sobre el franquismo y otros que defienden la obra de Franco. Todos tienen cabida en Vox, porque nosotros no decimos a los españoles qué es lo que tienen que pensar sobre el pasado”.