Fuentes financieras aseguran que entre los prestamistas más relevantes de Grifols están Bank of America, Morgan Stanley y Nomura, tres de sus bancos de inversión de cabecera. También están el propio Santander, como financiador, además de la matriz, y CaixaBank, Entre los bonistas, destacan firmas como BlackRock, el mayor fondo del mundo, Nordea, Bank of New York Mellon, Axa, Deutsche Bank, Alliancebernstein, UBS y JPMorgan.