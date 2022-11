Sanidad pública: el privilegio de todos

Publicado hace 1 hora por nereira a infolibre.es

El otro día hablaba con una compañera de trabajo china, le pregunté qué era lo que más le había sorprendido de España cuando empezó a vivir aquí. "Me llamó mucho la atención lo poco que ahorráis". "Con el tiempo, me di cuenta de que ahorráis poco porque tenéis el médico gratis"."En mi país, todo el mundo ahorra algo por si se pone enfermo. Tienes que hacerlo", siguió. De repente, el no ahorro de los españoles se me apareció como el mayor de los privilegios imaginables.