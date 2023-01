La sanidad pública, cuestión de vida y país

Publicado hace 1 hora por Elnuberu a lavozdeasturias.es

La sanidad pública española es no sólo una cuestión de vida saludable es también una cuestión de Estado, una cuestión de España como país. Sin embargo, en 2023 enfrentamos los mismos problemas que en 2022. Por eso no cesan las movilizaciones ciudadanas y profesionales, sino que se extienden por la geografía española, con reivindicaciones que vienen de años anteriores, que denuncian recortes estructurales -desde la Atención Primaria hasta la hospitalaria- por falta de recursos humanos, de la calidad asistencial, etc.