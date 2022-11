La sanidad desplaza al paro como segundo problema para los españoles y se sitúa tan solo por detrás de la crisis económica

Publicado hace 1 hora por Prom a publico.es

La sanidad ha desplazado al paro como segundo problema del país en opinión de los españoles, según el Barómetro de noviembre del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). Las entrevistas para este sondeo se realizaron entre el 2 y el 12 de este mes, con lo que parte de ellas coincidieron con la crisis en la Atención Primaria de la Comunidad de Madrid y el anuncio de protestas en otras regiones como Cantabria. Thank you for watching Para los encuestados el principal problema de España sigue siendo la crisis económica, con un 36,6%, aunqu