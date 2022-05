Publicado hace 59 minutos por fordori a elespanol.com

La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, aprovechó su paso por la segunda edición de 'Wake Up, Spain!' para presentar los pilares de la estrategia que su ministerio encarnará en la futura Ley de Movilidad. El cambio fundamental expresado por la ministra tiene que ver con el enfoque de la actividad de su ministerio. "No quiero que se me malinterprete. No digo que tengamos que dejar de construir, sino hacerlo con criterio", dijo.