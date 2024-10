Publicado hace 1 hora por nomassuf a publico.es

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reconocido este lunes que tienen que "reaccionar con contundencia" en políticas de vivienda tras las protestas multitudinarias de este domingo. El líder del Ejecutivo ha destacado que el Gobierno "escucha con atención" las manifestaciones y que "comparte" sus demandas. "Sé que si no reaccionamos con contundencia, la sociedad acabará dividida en dos clases. No quiero una España con propietarios ricos e inquilinos pobres", ha destacado durante un acto denominado World in progress celebrado en Barcel