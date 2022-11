Publicado hace 1 hora por Abajo a es.cointelegraph.com

Han informado que el ex director general de FTX, Sam Bankman-Fried, el cofundador Gary Wang y el director de ingeniería Nishad Singh se encuentran en las Bahamas y están "bajo supervisión" de las autoridades locales. La fuente familiarizada con el asunto dijo a Cointelegraph que los tres ex ejecutivos de FTX, así como la CEO de Alameda Research, Caroline Ellison, están buscando la manera de huir a Dubai, que "no tiene ningún tratado de extradición"