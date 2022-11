Salud mental, ¿asignatura pendiente de la sanidad pública?

Publicado hace 13 minutos por ChesterCopperpot a ocu.org

Es un hecho: sin salud mental, no hay salud. En los últimos tiempos han aumentado sensiblemente las patologías relacionadas con la salud mental, con la ansiedad y depresión en cabeza. Y lo han hecho de forma indiscriminada, afectado a población de cualquier edad, género, condición social o laboral. El cuidado de las enfermedades mentales requiere un abordaje completo, no basta un tratamiento farmacológico, sino que es preciso contar con la psicoterapia, que muchas veces no se plantea por falta de recursos.