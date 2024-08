Publicado hace 23 minutos por Verdaderofalso a eltiempolatino.com

Descubre lo que se sabe sobre el PAC a favor de Trump financiado por Elon Musk y su posible violación de las leyes estatales. Este PAC publica anuncios y mensajes en redes sociales con el mensaje "Regístrese para votar" (algo obligatorio en EEUU para ejercer el derecho al voto) pero su web, que en apariencia no se decanta por ningún candidato, solo pide tu correo y código postal, y no permite completar la inscripción. Si vives en un estado donde no está clara la victoria de un partido u otro, te remite a un formulario donde te piden más datos