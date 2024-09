Publicado hace 36 minutos por yemeth a news.sky.com

Ryan Wesley Routh, de 58 años, se registró como votante no afiliado en 2012, Demócrata en 2024 para las primarias, con $140 en donaciones registradas a los demócratas. Ryan, políticamente implicado con Ucrania y Taiwán, intentó alistarse en la Legión Extranjera en Ucrania y al no conseguirlo por su avanzada edad y falta de experiencia, pasó a trabajar reclutando voluntarios. Escribió un libro, "Ukraine's Unwinnable War", donde lamenta haber regresado de Ucrania a EEUU: "dejé que el comunismo me desanimara y me agotara y me enviara a casa".