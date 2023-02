Los rusos no podrán ver las películas de Disney a partir de marzo

Publicado hace 1 hora por Ariesun24 a elmundo.es

Los rusos no podrán ver a partir de marzo las películas de Disney, que no renovará el contrato con las plataformas de internet rusas debido a la intervención militar en Ucrania, según informa hoy el diario Védomosti. Al igual que otros grandes estudios, Disney abandonó el mercado ruso en marzo de 2022 tras el inicio de la campaña militar en el vecino país, pero los usuarios podían seguir viendo sus producciones en la red. No obstante, el contrato de Disney con plataformas como Okko, Kinopoisk o Ivi expira el mes próximo y el estudio...