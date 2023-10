Rusia señala su intención de revocar la ratificación del tratado de prohibición de ensayos nucleares [EN]

Publicado hace 47 minutos por dmeijide a reuters.com

Rusia indicó el viernes que estaba avanzando rápidamente hacia la revocación de su ratificación del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares (TPCE) después de que el presidente Vladimir Putin planteara la posibilidad de reanudar los ensayos nucleares. Putin dijo el jueves que la doctrina nuclear de Rusia -que establece las condiciones bajo las cuales presionaría el botón nuclear- no necesitaba ser actualizada, pero que aún no estaba listo para decir si Moscú necesitaba o no reanudar las pruebas nucleares. El jefe del Kremlin d