Rusia registra récords de venta de gas a China y ya trabajan en el Power of Siberia 2

El petróleo ruso que no quiere comprar Europa se está desviando a los países asiáticos, especialmente a China a través del gaseoducto Power of Siberia cuyo flujo se ha incrementado en un 63,4% en lo que llevamos de 2022. Ambos países trabajan en un proyecto para incrementar el flujo de gas conectando los yacimientos de Siberia. También construir un intercambiado que permita desviar los tubos que ahora van a Europa y guiarlos a Asia. Con este objetivo se trabaja en el Power of Siberia 2 que atravesará Rusia, Mongolia y China.