Rusia está perdiendo 160M al día gracias a un mecanismo por el que nadie daba un duro

Publicado hace 1 hora por Xtv a elconfidencial.com

El límite de 60 dólares al comercio de crudo ruso, impuesto por el G-7 hace un mes en conjunto con el embargo petrolero de la UE, ha dado un mejor resultado del esperado. En diciembre, las exportaciones de crudo de Rusia cayeron un 13% y los precios se redujeron un 23% a lo largo del mes, lo que supuso una caída del 32% en los ingresos petroleros de Moscú, de acuerdo con un informe del Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA, por sus siglas en inglés), con sede en Helsinki.