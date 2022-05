Rusia esquiva el bloqueo: Aeroflot compra ocho Airbus A330

Publicado hace 1 hora por Connect a preferente.com

La guerra económica contra Rusia ha llevado a no alquilarles más los aviones occidentales que tenía, de forma que se los ha quedado sin pagar, pero también sin poder volar a muchos países. Nadie dijo, sin embargo, que no les podríamos vender aviones. De manera que la aerolinea Aeroflot, ha comprado ocho aviones A330 que pertenecían a compañías occidentales y que los tenían fuera de uso. Esos ocho A330 no podrán ser embargados puesto que no son la garantía de los aviones alquilados y no están sujetos a ninguna sanción.