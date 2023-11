Publicado hace 10 minutos por Dragstat a diariodeavila.es

El ministro de Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, aseguró este lunes que Moscú no tiene planes agresivos ni "expansionistas" en Europa."Rusia no tiene ni ha tenido intenciones agresivas ni planes expansionistas (en Europa)". El jefe de la diplomacia rusa reaccionó así a unas palabras del secretario de Defensa de EEUU, Lloyd Austin, quien aseguró previamente que Rusia "no se detendrá si toma Ucrania".