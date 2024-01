Publicado hace 57 minutos por nereira a elplural.com

Lo del PP es para peli de Torrente. El Ayuntamiento de Sevilla ha decidido pintar de negro al casero de Isabel Díaz, vestirle de torero y ponerle a desfilar como si fuese Baltasar en la cabalgata de la ciudad hispalense."Gaspar de rosa no pero Baltasar hasta arriba de betún y vestido de torero, sí", ha indicado Rafael Rufián. "Mamá, el traje de Gaspar no es de verdad." No te lo perdonaré jamás, Manuela Carmena, ",dijo por entonces la política del Partido Popular.