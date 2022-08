Rudolph Giuliani, exabogado de Trump, es objeto de una investigación penal por el intento de pucherazo en Georgia

Publicado hace 10 meses por Cesc_ a businessinsider.com

Giuliani también dijo que no comprobó la veracidad del contenido de los posts antes de reproducirlos en ruedas de prensa. El antiguo abogado del expresidente Trump declaró sobre el tema en el marco de la demanda por difamación que la empresa Dominion y uno de sus empleados le puso por sus declaraciones contra la compañía. Giuliani no recuerda si lo que leyó vino de Facebook o de otra plataforma similar, al ser preguntado si tenía alguna otra prueba que vinculara a un empleado de Dominion con el supuesto fraude dijo que no lo recordaba [ENG]