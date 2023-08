Rubiales se tiró un pedo ante las mujeres

Publicado hace 1 hora por pepel a blogs.publico.es

Vi la serie Stranger Things con mi hija menor y me resultó muy interesante comprobar las cosas que no cambian. No importa que no la hayan visto, no es necesario para entender este artículo, porque los pedos los conocemos todas, todos. Y es que pensando en lo de Rubiales –agresión a Jenni Hermoso, tocada de pelotas propias, bracito sobre la reina Letizia, levantamiento de jugadora, sobeteo al equipo–, he recordado un capítulo en el que un chaval llamado Mike Wheeler se tira un pedo con sus amigos.