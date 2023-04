Rosstat dejó de publicar estadísticas sobre la producción de petróleo en Rusia

Publicado hace 1 hora por lumine a interfax.ru

Moscú. 26 de abril. INTERFAX.RU - Rosstat ha dejado de publicar datos sobre la producción de petróleo en Rusia, según un informe sobre la producción industrial en el primer trimestre de 2023, presentado el miércoles. Anteriormente, la agencia proporcionaba datos de producción mensual con y sin gas condensado, pero esta estadística no se incluye en el informe actual. Rosstat no comentó sobre su expulsión. Como se informó anteriormente, el Ministerio de Desarrollo Económico no reveló una serie de datos en su pronóstico macro para 2023-2026, inc