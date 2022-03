La opinión del 'youtuber' Roma Gallardo sobre Pablo Hasél

"Mi opinión es que la libertad de expresión está por encima de todo. No tengo muy claro el tema de la cárcel, aunque casi me decanto en que no merece entrar por estas cosas, pero si una indemnización o alguna sanción, y quizás lo más importante de todo es que todos nosotros hagamos introspección y tomemos la responsabilidad de entender que ante cualquier supuesto mensaje de odio tenemos que estar capacitados para rechazar este tipo de mensajes. Eso será una señal de vivir en una sociedad sana e inteligente."