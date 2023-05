Rodrigo Rato acusa a Sáenz de Santamaría de avisar a los medios sobre su detención: "Había un interés"

Publicado hace 51 minutos por nereira a lasexta.com

El exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato ha asegurado a la periodista Ana Pastor que su detención por el caso de las tarjetas Black fue un evento que "indudablemente" tenía que ser "retransmitido en directo", dado el "interés" que había en que eso sucediese."Según supe después, desde la vicepresidenta del Gobierno se había avisado a los medios de comunicación".Cuando volví a casa a comer me llamó por teléfono un amigo y me dijo 'oye, que me ha dicho un inspector de Policía que te van a detener'".