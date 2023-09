Publicado hace 22 minutos por Verdaderofalso a lamarea.com

Rodrigo, ¿por qué dan tanto miedo nuestras lenguas? “Pues no lo sé. ¿Qué les da tanto miedo? Les da miedo el conocimiento. Que la Tierra sea redonda. Les da miedo que les siga dando miedo. Viven en un constante terror a todo lo que sea la realidad. Tienen que replicar en el mundo tangible lo que tienen en su cabeza, que es una versión estereotipada y folclórica de las cosas; no pueden soportar que la vida sea mucho más variada porque no son capaces de asumir una realidad tan compleja.”