¿Soy un ser humano? Es una pregunta que me hice varias veces en mi último trabajo. Por la forma en la que se me trató en alguna que otra ocasión diría que no, que no se me consideraba del todo humana. Ni a mí, ni a mis compañeros de la oficina. Cada uno de nosotros era el título asociado a su nombre, no al contrario; por lo que de vez en cuando nos encontrábamos intentando recordar cómo se llamaba la persona que tenía que arreglarnos la fotocopiadora o la mujer que ocupaba la recepción.