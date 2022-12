El rey Théoden de Rohan carga contra El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder: "Está hecha para ganar dinero"

Publicado hace 1 hora por Ariesun24 a culturaocio.com

"Está hecha para ganar dinero y no estoy interesado en verla o participar en ella", dijo Hill, muy crítico con la serie. "Buena suerte para ellos y todo eso, pero no es como lo real", añade en referencia a las películas en las que apareció. De hecho, Hill deja claro que todas las producciones posteriores a su trilogía nunca deberían haber existido. Algo que incluye no solo a Los Anillos de Poder, sino también a las películas de El Hobbit, aunque reconoce ser más fan de estas últimas. "Creo que lo estiraron de más cuando hicieron El Hobbit".