¿Por qué el Rey Juan Carlos transmite buenas vibraciones?

Publicado hace 12 minutos por gertrudis a martacibelina.com

El carisma ni se compra ni se vende ni se vende. Y eso es algo que no se le puede negar al emérito, que indudablemente no es perfecto, pero la monarquía se asienta en la continuidad, y hay un serio peligro en el hecho de que su hijo no lo deje pernoctar en su casa.