Publicado hace 1 hora por blodhemn a epe.es

Los programas sociales basados en el mecanismo Housing First se enfocan en dar una casa a una persona sin hogar. Estudios nacionales e internacionales evidencian la eficacia de este sistema. Destinados a aquellos que llevan años en la calle y que además tienen alguna discapacidad, problemas de salud mental... El 85% de las personas en programas Housing First "mejoran su situación". "Dejan de beber, empiezan a buscar trabajo, se estabiliza su problema de salud mental, porque ya no tienen un problema de medicación al estar estables en sus casas".