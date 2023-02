Publicado hace 1 hora por Vrygtyp a eldiario.es

“Pues yo la verdad que no lo veo para tanto”. Son las palabras de David Gomariz, dueño del restaurante El Romeral en el municipio murciano de Molina de Segura cuando se le pregunta por el razonablemente joven Francisco Franco que custodia el comedor desde la pared de la barra, impreso en un almanaque. “Me lo trajo un amigo y me gustó, así que lo puse. Algunos clientes me los han pedido y entonces hice un encargo de más, pero no los voy regalando”, comenta Gomariz a elDiario.es Región de Murcia.