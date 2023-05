Retiran la patria potestad a un hombre que se negó a operar a su hija del oído

Publicado hace 1 hora por Ratoncolorao a laopiniondemurcia.es

Una operación a priori sencilla, pero a la que el progenitor se opuso. Aportó, para argumentar su negativa, el informe de un médico particular que recomendaba esperar «a ver cómo evoluciona la niña», pero que no se pronunciaba sobre si era necesaria o no la cirugía. Mientras, la chiquilla sufría «sintiendo presión constante en los oídos, con dolor y fiebre en ocasiones, está con lavados nasales todos los días y no oye bien», indica el documento judicial.