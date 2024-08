Publicado hace 22 minutos por Verdaderofalso a aol.com

Los líderes del PAC no creen que "Florida esté en juego" pero, no obstante, han querido establecer una comparación entre Trump y el dictador venezolano Nicolás Maduro. El PAC Anti-Psicópata del crítico vocal de Trump, George Conway dijo la semana pasada que está gastando cientos de miles de dólares en vallas publicitarias cerca de la casa de Trump en la que le llama “Tramposo” El ex presidente de Estados Unidos ha afirmado insistentemente que fue engañado en las elecciones de 2020 a pesar de perder los desafíos judiciales.