Publicado hace 3 horas por Delay a publico.es

Nora Longo vive desde hace diez días una película de terror. Fue arrestada arbitrariamente por grabar la represión del 12 de junio en el Congreso. Después de ser liberada, el pasado viernes la Policía le hizo una "visita" a su departamento. Le tocaron el timbre para saber si estaba en su domicilio e interrogaron a sus vecinos. Todo con la insólita excusa de verificar que no hubiera salido del país. "La verdad es que me asusté bastante, me hizo recordar a la época de la dictadura, cuando entraban a tu casa…", contó.