Reportan caso de polio en Nueva York; primero en décadas

Un residente en Rockland, Nueva York, dio positivo por polio, dijo el estado hoy. La víctima es un adulto no vacunado que presentó síntomas de parálisis. La persona contagiada parece haber sido infectada por alguien que recibió la vacuna oral contra el polio (OPV), que no se administra en Estados Unidos desde 2000 aunque no conocemos la fuente real de la contracción. Según los CDC, el último caso de polio en los Estados Unidos que se originó allí fue en 1979 y el último caso presentado por un viajero fue en 1993.