Repasando los conflictos activos en África entre el 22 de Abril al 6 de Mayo

Como ahora se está empezando a hablar de Somalia, me voy a permitir un hilo pesadísimo repasando los conflictos activos en África. Me da igual que no se lea, pero por la longitud veréis lo que lo de Ucrania nos oculta. Los datos son de la quincena del 22 de Abril al 6 de Mayo.