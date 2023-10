Publicado hace 1 hora por filemon314 a elprogreso.es

El incendio del domingo en la planta de residuos industriales que Sogarisa tiene en As Somozas, y que mantuvo en vilo a los bomberos toda la madrugada, no solo causó daños importantes en estas instalaciones, donde calcinó la sala de control y afectó a una parte de actividad química, sino que podría estar detrás de la aparición de decenas de truchas muertas en un tramo del río Xuvia a su paso por Narón y San Sadurniño, es decir, municipios vecinos de la misma comarca que As Somozas, la de Ferrolterra.